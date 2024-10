Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sbotta: “Non sopporto la metà degli inquilini, me ne voglio andare!” (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, è nata un’accesa discussione in sede di nomination tra Lorenzo Spolverato e i due coinquilini che, a viso scoperto, hanno fatto il suo nome: Javier Martinez e Iago Garcia. Gli animi non hanno accennato a placarsi neanche nelle ore successive alla diretta, in cui invece Spolverato si è trovato al centro di un pesante battibecco con i due, specialmente con Garcia, al termine del quale ha completamente perso la pazienza, minacciando di andarsene. Tuttavia la notte sembrerebbe non aver portato consiglio al modello milanese, che questa mattina ha confermato l’intenzione di abbandonare il gioco: Io me ne voglio andare. voglio fare altre esperienze. Sono arrivato al livello di non sopportare la metà di loro, quindi diventa abbastanza critica come cosa. Soprattutto credo che possa andare soltanto in peggio. Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sbotta: “Non sopporto la metà degli inquilini, me ne voglio andare!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso della puntata di ieri del, è nata un’accesa discussione in sede di nomination trae i due coche, a viso scoperto, hanno fatto il suo nome: Javier Martinez e Iago Garcia. Gli animi non hanno accennato a placarsi neanche nelle ore successive alla diretta, in cui invecesi è trovato al centro di un pesante battibecco con i due, specialmente con Garcia, al termine del quale ha completamente perso la pazienza, minacciando di andarsene. Tuttavia la notte sembrerebbe non aver portato consiglio al modello milanese, che questa mattina ha confermato l’intenzione di abbandonare il gioco: Io me nefare altre esperienze. Sono arrivato al livello di non sopportare ladi loro, quindi diventa abbastanza critica come cosa. Soprattutto credo che possasoltanto in peggio.

