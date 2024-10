Gaeta.it - Furto di olive nella cooperativa Altereco: lanciata raccolta fondi per rimediare ai danni subiti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una grave situazione ha colpito lasocialedi Cerignola, in provincia di Foggia. La, nota per il proprio impegnogestione di terreni confiscati alla mafia, ha subito undiche ha ridotto drasticamente il raccolto. Per discutere della situazione e supportare il recupero, è stata avviata una campagna disulla piattaforma GoFundMe. Questo articolo esplora i dettagli dell'incidente, l'impatto sulla comunità e l'importanza dei beni confiscati. Ile la denuncia Il 19 settembre scorso, un gruppo di ignoti ha fatto irruzione in un terreno gestito dalla, situato a diversi chilometri dal centro di Cerignola. Il terreno è dedicato alla memoria di Michele Cianci, un commercante ucciso dalla criminalità organizzata nel 1991 per essersi opposto a un