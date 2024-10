Liberoquotidiano.it - "Disumani, il governo non vuole testimoni": Sea Watch, l'ultima sparata di Giorgia Linardi

(Di martedì 15 ottobre 2024) I centri in Albania per i migranti mandano su tutte le furie le Ong. Tra le più critiche contro ilitaliano c'è Sea. E così la portavoce italiana,non usa giri di parole e parte con gli insulti alin un'intervista a Repubblica: "Siamo di fronte all'ennesimo efferato tentativo di militarizzare le frontiere con un inutile spreco di soldi e risorse sulla pelle delle persone". E ancora: "È una pratica disumana. Sapere che poco lontano da quest'isola, su una nave militare si è fatta una selezione, come se ci fossero esseri umani di serie A e di serie B, con il rischio di dividere famiglie o esporre minori a nuovi pericoli, fa rabbrividire". Ma non finisce qui. Laci va giù pesante: "Ilnon costruisce certo i due centri in Albania per problemi di spazio.