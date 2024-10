CM.com – Juventus, ansia McKennie: l’infortunio preoccupa, domani farà gli esami|Primapagina (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 17:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sono ore di grande ansia in casa Juventus in vista della ripresa del campionato di Serie A che al rientro dalla sosta vedrà i bianconeri affrontare prima affrontare la Lazio sabato alle 20.45 all’Allianz Stadium, poi lo Stoccarda in Champions League, sempre in casa martedì alle 21 e infine l’Inter in trasferta a San Siro domenica 27 ottobre alle 18 per l’attesissimo derby d’Italia. E l’ansia arriva ancora una volta dall’infermeria dove, agli stop forzati di Koopmeiners e Nico Gonzalez, dalle nazionali è arrivata un’altra brutta notizia legata a Weston McKennie. OUT CON GLI USA – McKennie era ufficialmente in lista per l’amichevole vinta per 2-0 contro Panama. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 17:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sono ore di grandein casain vista della ripresa del campionato di Serie A che al rientro dalla sosta vedrà i bianconeri affrontare prima affrontare la Lazio sabato alle 20.45 all’Allianz Stadium, poi lo Stoccarda in Champions League, sempre in casa martedì alle 21 e infine l’Inter in trasferta a San Siro domenica 27 ottobre alle 18 per l’attesissimo derby d’Italia. E l’arriva ancora una volta dall’infermeria dove, agli stop forzati di Koopmeiners e Nico Gonzalez, dalle nazionali è arrivata un’altra brutta notizia legata a Weston. OUT CON GLI USA –era ufficialmente in lista per l’amichevole vinta per 2-0 contro Panama.

