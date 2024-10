Ilrestodelcarlino.it - Ciak, si gira in città: via alle riprese della nuova serie tv con Luca Argentero

(Di martedì 15 ottobre 2024) Imola, 15 ottobre 2024 –, si. Al via ieri le annunciatetv dedicata al mondo del motorsport che vedrà protagonista Imola; a partire dal suo Autodromo. Il Comune continua a mantenere il più stretto riserbo sul nome del progetto in questione, sostenuto dalla Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, prodotto dalla società Groenlandia e distribuito anche all’estero; ma è ormai chiaro che si trattaNetflix in sei puntate con, in uscita nel 2025, incentrata sul mondo dei motori. E in particolare sul campionato italiano Gran turismo, manifestazione che ha fatto tappa all’Enzo e Dino Ferrari tra fine maggio e inizio giugno, durante il primo dei due Aci racing weekend stagionali. Assieme adci sarà Caterina Forza, 23 anni, celebre per la sua interpretazione di Nina nellatv Prisma.