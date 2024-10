Centri in Albania al via: i primi 16 migranti arriveranno nelle due strutture domani mattina (Di martedì 15 ottobre 2024) I primi migranti ospiti delle strutture di detenzione in Albania arriveranno domani mattina: si tratta di un gruppo di 16 migranti, che al momento viaggiano a bordo della nave della Marina Militare Libra. Fanpage.it - Centri in Albania al via: i primi 16 migranti arriveranno nelle due strutture domani mattina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Iospiti delledi detenzione in: si tratta di un gruppo di 16, che al momento viaggiano a bordo della nave della Marina Militare Libra.

Von der Leyen : ‘lavorare su hub migranti come in Albania’ - Con l’avvio delle operazioni previste dal protocollo Italia-Albania, saremo anche in grado di trarre lezioni pratiche”. Lo scrive la presidente della Commissione europea,. BRUXELLES – “Dovremmo anche continuare a esplorare possibili strade da percorrere riguardo all’idea di sviluppare centri di rimpatrio al di fuori dell’Ue, soprattutto in vista di una nuova proposta legislativa sui rimpatri. (Imolaoggi.it)

Primi migranti in Albania : Meloni sfida le Ong - Schlein rosica e protesta - . Eppure, la legge resta quella italiana. I centri di Shengjin (sulla costa) e Gjader (nell'entroterra), infatti, hanno soprattutto una funzione di deterrenza per disincentivare le partenze dei barconi, come ha spiegato più volte il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La sinistra lo definisce uno «spreco gigantesco», pari a circa 800 milioni di euro. (Iltempo.it)

I primi 16 migranti trasportati in Albania. Ma il Quirinale rema già contro - Egiziani e bengalesi inaugureranno uno dei due centri italiani. Intanto Sergio Mattarella: «L’accoglienza sia impegno permanente». Continua a leggere . (Laverita.info)