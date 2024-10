Cavi sottomarini, un asset per l’Italia. Cos’ha detto Butti al G7 (Di martedì 15 ottobre 2024) Intelligenza artificiale ma anche Cavi sottomarini, da cui dipende la quasi totalità del traffico internet. Questi i temi principali al centro della ministeriale G7 Tecnologia e Digitale che si è tenuta oggi a Cernobbio. Nella conferenza stampa finale il sottosegretario Alessio Butti, che alla presidenza del Consiglio ha la delega per l’innovazione tecnologica, ha parlato delle trattative in corso con Google, di un accordo prossimo con gli Stati Uniti, dei partenariati pubblico-privati e del futuro di Sparkle, la società del gruppo Tim. Le trattative con Google Nei giorni scorsi Microsoft ha annunciato l’investimento nei datacenter in Italia. Ora tocca a Google, ha annunciato il sottosegretario Butti. “Google vuole stabilire delle basi in Sicilia e sta ragionando con il governo italiano. Qui mi fermo perché sono in corso accertamenti”, ha spiegato. Formiche.net - Cavi sottomarini, un asset per l’Italia. Cos’ha detto Butti al G7 Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Intelligenza artificiale ma anche, da cui dipende la quasi totalità del traffico internet. Questi i temi principali al centro della ministeriale G7 Tecnologia e Digitale che si è tenuta oggi a Cernobbio. Nella conferenza stampa finale il sottosegretario Alessio, che alla presidenza del Consiglio ha la delega per l’innovazione tecnologica, ha parlato delle trattative in corso con Google, di un accordo prossimo con gli Stati Uniti, dei partenariati pubblico-privati e del futuro di Sparkle, la società del gruppo Tim. Le trattative con Google Nei giorni scorsi Microsoft ha annunciato l’investimento nei datacenter in Italia. Ora tocca a Google, ha annunciato il sottosegretario. “Google vuole stabilire delle basi in Sicilia e sta ragionando con il governo italiano. Qui mi fermo perché sono in corso accertamenti”, ha spiegato.

