Alcaraz-Rune in tv | data orario canale diretta e streaming Six Kings Slam 2024

(Di martedì 15 ottobre 2024) Carlosse la vedrà contro Holgernei quarti di finale del Six, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. I due classe 2003 più forti del mondo si contendono un posto in semifinale nel ricco evento in Medio Oriente, dove vincere una partita significa molto in termini economici.scenderà in campo con i favori del pronostico, manon parte già battuto in partenza. Il vincitore di questo match si regalerà una prestigiosa semifinale contro Rafa Nadal. TABELLONE COPERTURA TV EMONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 16 ottobre alle ore 21:00 italiane. La copertura televisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo d’esibizione attraverso ildi riferimento Sky Sport Tennis (203) e intramite le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).