A che ora Sinner-Medvedev al Six Kings Slam: programma, tv, streaming (Di martedì 15 ottobre 2024) Riyadh si prepara ad essere il centro del mondo tennistico. Domani pomeriggio parte il Six Kings Slam, il torneo d’esibizione più ricco del pianeta: sei giocatori che combatteranno per un montepremi di sei milioni di dollari che verrà assegnato domenica 19 ottobre. Ad aprire la contesa saranno Jannik Sinner e Daniil Medvedev nel primi dei due quarti di finale. Per il numero 1 al mondo c’è di nuovo il russo di fronte. Bilancio in pari, con sette vittorie a testa, ma sappiamo come l’azzurro abbia nettamente ribaltato la percezione di questa rivalità con sette successi negli ultimi otto confronti, comprendendo anche appuntamenti importanti come la finale degli Australian Open e le semifinali dei Masters1000 di Miami e Shanghai, quest’ultima pochi giorni fa. Il vincitore di questa sfida andrà ad affrontare Novak Djokovic il giorno successivo. Oasport.it - A che ora Sinner-Medvedev al Six Kings Slam: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Riyadh si prepara ad essere il centro del mondo tennistico. Domani pomeriggio parte il Six, il torneo d’esibizione più ricco del pianeta: sei giocatori che combatteranno per un montepremi di sei milioni di dollari che verrà assegnato domenica 19 ottobre. Ad aprire la contesa saranno Jannike Daniilnel primi dei due quarti di finale. Per il numero 1 al mondo c’è di nuovo il russo di fronte. Bilancio in pari, con sette vittorie a testa, ma sappiamo come l’azzurro abbia nettamente ribaltato la percezione di questa rivalità con sette successi negli ultimi otto confronti, comprendendo anche appuntamenti importanti come la finale degli Australian Open e le semifinali dei Masters1000 di Miami e Shanghai, quest’ultima pochi giorni fa. Il vincitore di questa sfida andrà ad affrontare Novak Djokovic il giorno successivo.

