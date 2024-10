Yulia Bruschi pronta all’attacco, scintille in casa GF: “La faccio piangere” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Che l’armonia che regnava in principio nella casa del Grande Fratello sia ormai scomparsa, è ormai ben chiaro. A poche ore dall’ottava puntata in diretta su Canale 5, sono tante le dinamiche che tengono viva l’attenzione. Ma sono soprattutto molte anche le micce che si sono accese, tanto da far esplodere tensioni che non hanno alcuna intenzione di spegnersi. Al centro di contrasti e antipatie, è finita ormai da qualche settimana anche Yulia Bruschi. La gieffina, nonostante piccolissimi tentativi di avvicinamento, si è dimostrata sempre molto distante da Jessica Morlacchi. Tra le due non corre buon sangue e non è chiaro se il motivo sia l’attrazione che entrambe provano per Giglio. Una frase lanciata da Yulia ha particolarmente insospettito il web. Tutto.tv - Yulia Bruschi pronta all’attacco, scintille in casa GF: “La faccio piangere” Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) Che l’armonia che regnava in principio nelladel Grande Fratello sia ormai scomparsa, è ormai ben chiaro. A poche ore dall’ottava puntata in diretta su Canale 5, sono tante le dinamiche che tengono viva l’attenzione. Ma sono soprattutto molte anche le micce che si sono accese, tanto da far esplodere tensioni che non hanno alcuna intenzione di spegnersi. Al centro di contrasti e antipatie, è finita ormai da qualche settimana anche. La gieffina, nonostante piccolissimi tentativi di avvicinamento, si è dimostrata sempre molto distante da Jessica Morlacchi. Tra le due non corre buon sangue e non è chiaro se il motivo sia l’attrazione che entrambe provano per Giglio. Una frase lanciata daha particolarmente insospettito il web.

