Viterbo, narcotizzò e stuprò 3 donne: netturbino condannato a 9 anni e 10 mesi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il tribunale di Viterbo ha condannato a 9 anni e 10 mesi di carcere, Ubaldo Manuali, l’uomo di 59 anni originario di Fiano Romano, accusato di aver violentato, dopo averle narcotizzate con un potente barbiturico, tre donne che aveva adescato su una piattaforma per incontri. Il 59enne, di professione netturbino avrebbe, secondo l’accusa formulata dal pm Michele Adragna che ha sollecitato una condanna a 10 anni e mezzo di carcere, anche filmato i rapporti sessuali che l’uomo le avrebbe costrette a subire nella sua abitazione. Lapresse.it - Viterbo, narcotizzò e stuprò 3 donne: netturbino condannato a 9 anni e 10 mesi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il tribunale dihaa 9e 10di carcere, Ubaldo Manuali, l’uomo di 59originario di Fiano Romano, accusato di aver violentato, dopo averle narcotizzate con un potente barbiturico, treche aveva adescato su una piattaforma per incontri. Il 59enne, di professioneavrebbe, secondo l’accusa formulata dal pm Michele Adragna che ha sollecitato una condanna a 10e mezzo di carcere, anche filmato i rapporti sessuali che l’uomo le avrebbe costrette a subire nella sua abitazione.

