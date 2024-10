Turchia, Calhanoglu sbaglia e poi segna un rigore: ecco perché è stato annullato e da quanto non ne sbagliava uno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla fine è successo: dopo 14 rigori trasformati fra tutte le competizioni, Hakan Calhanoglu ha fallito la realizzazione di un tiro dal dischetto, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla fine è successo: dopo 14 rigori trasformati fra tutte le competizioni, Hakanha fallito la realizzazione di un tiro dal dischetto,

Turchia - Calhanoglu segna su rigore ma il Var annulla : ha toccato due volte la palla (VIDEO) - Di seguito il video. 55? Hakan Çalhano?lu, penalt? vuru?unda topa çift müdahalede bulundu?u için gol geçersiz say?ld?. Non è stato convalidato il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu nel match Islanda-Turchia, valido per la Nations League 2024/2025. twitter. Al 53? era cambiato il punteggio a Reykjavik, proprio grazie alla trasformazione dagli 11 metri del centrocampista dell’Inter. (Sportface.it)

Islanda-Turchia - Calhanoglu nelle formazioni ufficiali : così Montella! - Il regista di Simone Inzaghi non riposerà in questa sosta e sarà protagonista nelle due partite da disputare prima del rientro ad Appiano Gentile. 45 si giocherà la partita tra Islanda e Turchia. Il giocatore dell’Inter inizierà dal primo minuto e sarà il capitano della sua nazionale come lo è stato agli Europei. (Inter-news.it)

Turchia - Calhanoglu si gode il successo : «Abbiamo diretto tutta la partita fino alla fine. La prossima partita sarà importante - ecco perchè» - Le parole Vittoria sofferta per la Turchia di Calhanoglu, che con 1-0 grazie alla rete di Kahveci vince di misura contro Montenegro. Calhanoglu si gode il successo con la Turchia: «Abbiamo diretto tutta la partita fino alla fine. In vista dei prossimi impegni della Nazionale, il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni: PAROLE– «Non […]. (Calcionews24.com)