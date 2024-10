Inter-news.it - Thuram, notizia positiva per Inzaghi. L’impiego in Belgio-Francia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa serasi è conclusa con il risultato di 1-2 per la squadra del giocatore dell’Inter Marcus. Una buonaper Simone. SUCCESSO – Lavince per 2-1 contro ilal termine di una partita dalle mille emozioni. Gli avversari dello scorso match dell’Italia sprecano dal dischetto l’occasione per passare in vantaggio al 21?: dagli undici metri sbaglia Youri Tielemans. Al 35? Randall Kolo Muani non imita il giocatore dell’Aston Villa e segna su calcio di rigore. Pareggia alla fine del primo tempo Lois Openda di testa su assist perfetto di Timothy Castagne. La ripresa segue la scia dei 45 minuti precedenti. Lava avanti nuovamente con Kolo Muani al 62? ed è costretta a difendere il vantaggio in 10 a partire dal minuto 76 a causa dell’espulsione di Aurelien Tchouameni.