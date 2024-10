Calciomercato.it - Thiago Motta è nei guai: un altro big a rischio per Inter-Juve

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le ultime dalla Continassa in vista della sfida con la Lazio e, soprattutto, del derby d’Italia con l’del 27 ottobre In casantus è ri-scattato l’allarme infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Weston McKennie, anche se le condizioni dello statunitense vanno ancora chiarite del tutto. Intanto il neo CT degli Usa lo ha fatto accomodare in panchina nell’amichevole con Panama. “È arrivato con alcuni problemi – ha chiarito Mauricio Pochettino – Non vogliamo correre pericoli”., allenatore dellantus (LaPresse) – calciomercato.itPer il texano si parla di problema muscolare, con esami previsti domani al ‘J Medical’ che daranno certezze su infortunio e tempi di recupero. Allo stato attuale non si possono avere certezze circa la disponibilità dell’ex Schalke 04 per il big match contro la Lazio di sabato sera.