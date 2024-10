Tesla Optimus: robot impressionanti ma non autonomi all'evento Cybercab (Di lunedì 14 ottobre 2024) In parte lo hanno ammesso gli stessi robot. Gli Optimus che hanno sfoggiato grandi abilità di dialogo e interazione con gli esseri umani erano in parte teleguidati Dday.it - Tesla Optimus: robot impressionanti ma non autonomi all'evento Cybercab Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In parte lo hanno ammesso gli stessi. Gliche hanno sfoggiato grandi abilità di dialogo e interazione con gli esseri umani erano in parte teleguidati

