Sviluppi nel conflitto tra Israele e Hamas: razzo dal Libano e raid su ospedali a Gaza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continuano le Tensioni tra Israele e i gruppi armati. Intensificato il conflitto nella Striscia di Gaza Tel Aviv, 14 ottobre 2024 – Le tensioni tra Israele e i gruppi armati della regione continuano ad aumentare, con nuovi Sviluppi nelle ultime ore che riguardano l’attività militare lungo il confine settentrionale e nella Striscia di Gaza. razzo dal Libano nella baia di Haifa L’Esercito israeliano (IDF) ha confermato di aver rilevato un razzo proveniente dal Libano che è entrato nello spazio aereo del Paese. L’allarme è scattato nell’area della baia di Haifa, causando momenti di tensione tra la popolazione locale. Secondo quanto riportato dall’IDF su Telegram, il razzo è caduto in una zona aperta, senza provocare danni o feriti. Puntomagazine.it - Sviluppi nel conflitto tra Israele e Hamas: razzo dal Libano e raid su ospedali a Gaza Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continuano le Tensioni trae i gruppi armati. Intensificato ilnella Striscia diTel Aviv, 14 ottobre 2024 – Le tensioni trae i gruppi armati della regione continuano ad aumentare, con nuovinelle ultime ore che riguardano l’attività militare lungo il confine settentrionale e nella Striscia didalnella baia di Haifa L’Esercito israeliano (IDF) ha confermato di aver rilevato unproveniente dalche è entrato nello spazio aereo del Paese. L’allarme è scattato nell’area della baia di Haifa, causando momenti di tensione tra la popolazione locale. Secondo quanto riportato dall’IDF su Telegram, ilè caduto in una zona aperta, senza provocare danni o feriti.

