361magazine.com - Stefano Tacconi: «La malattia ha lasciato tanti strascichi»

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex portiere è stato due mesi in coma ed è stato sottoposto a diverse operazioni, pian piano, sta tornando alla normalità dopo gli ultimi anni complessi. A seguito di un malore per cui è stato in coma due mesi ha subito tre operazioni per aneurisma. L’ex portiere e calciatore della Juve ha parlato a Repubblica. «Prima delle partite mi facevo otto caffè, un pacchetto di sigarette e un amaro: se in centomila mi urlavano cabron, come al Bernabeu, non me ne fregava niente. Zenga invece pativa tutto ciò. Il mio amico Walter: ci davano per rivali, invece ci mettevamo d’accordo per decidere con quale polemica stuzzicarci». Poi ora,vuole «aprire un ristorante e lo farò, alla faccia loro (di moglie e figlio, ndr). Specialità umbre, dalla porchetta in poi. Vino e cibo a quindici euro. Ci penso da quando mi sono risvegliato».