Si accende una sigaretta ed esplode l’auto gravissimo un ventenne | come è potuto succedere

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia sfiorata a Nardò, dove un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo un’esplosione causata da unaaccesa all’interno della sua auto, satura di metano. L’incidente è avvenuto la sera del 13 ottobre 2024 in via Pietro Giannone, quando il ragazzo, salito nella sua Fiat Panda alimentata a metano, si è acceso una, innescando una violenta esplosione. Verosimilmente, la deflagrazione è stata causata dalla fuoriuscita di gas metano proveniente dall’impianto di alimentazione del, riempiendo l’abitacolo di gas e creando una miscela esplosiva. L’accensione dell’accendino ha fornito la scintilla necessaria per innescare la deflagrazione.