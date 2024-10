Roma, non si ferma la contestazione dei tifosi: Curva Sud vuota nei primi 15 contro l’Inter (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, prosegue la protesta della piazza contro la società giallorossa: contro l’Inter la Curva Sud entrerà 15? dopo il calcio d’inizio Non si placa dall’esonero di De Rossi la protesta dei tifosi della Roma contro la società. Alla ripresa del campionato, nella delicata sfida contro l’Inter la Curva Sud ha progettato una contestazione, entrando a Calcionews24.com - Roma, non si ferma la contestazione dei tifosi: Curva Sud vuota nei primi 15 contro l’Inter Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024), prosegue la protesta della piazzala società giallorossa:laSud entrerà 15? dopo il calcio d’inizio Non si placa dall’esonero di De Rossi la protesta deidellala società. Alla ripresa del campionato, nella delicata sfidalaSud ha progettato una, entrando a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ubriaco al volante - prende contromano l'uscita della tangenziale e si scontra con due auto - Sono tre le vetture coinvolte nello scontro avvenuto in. Oltre a quello in via Legnago, un altro incidente ha avuto luogo nella notte di domenica nel territorio di Verona. Ci sarebbe l'alcol alla base dell'episodio, che ha visto un guidatore percorrere uno svincolo della tangenziale contromano. (Veronasera.it)

Inter - Barella titolare contro la Roma? Ecco le condizioni del centrocampista nerazzurro - Il centrocampo di Simone Inzaghi non gioca una partita con i nerazzurri dal derby perso contro il Milan È dal 22 settembre che Nicolò Barella non prende parte ad una partita ufficiale, esattamente dal derby di Milano perso dall’Inter contro il Milan dove il centrocampista sardo ha giocato 74 minuti. (Calcionews24.com)

Percorre l’autostrada contromano - il giudice annulla la multa : “Non c’era il cartello che segnalava le telecamere” - La 61enne comasca aveva percorso un tratto di autostrada contromano perché confusa dal navigatore. Continua a leggere . Il giudice ha revocato il ritiro della patente e il sequestro della macchina perché all'ingresso dell'autostrada non c'era la segnaletica che informava gli automobilisti sulla presenza di telecamere. (Fanpage.it)