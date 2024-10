Picchia e dà fuoco all’ex compagno, arrestata (Di lunedì 14 ottobre 2024) San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 14 ottobre 2024 – Una donna di 45 anni, di nazionalità romena, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di San Benedetto nella notte tra sabato e domenica, con l'accusa di aver aggredito l'ex compagno, arrivando persino a dargli fuoco dopo avergli versato addosso un liquido infiammabile. Il violento litigio è iniziato intorno alle 4 del mattino all'interno di un'auto, la cui proprietà era motivo di contesa tra i due. Durante la discussione, la donna ha colpito ripetutamente al volto l'ex compagno, un cittadino italiano, mentre quest'ultima era alla guida, colpendolo agli occhi e costringendolo a recarsi al Pronto Soccorso. I medici gli hanno diagnosticato un'emorragia congiuntivale, con una prognosi di sette giorni. L'aggressione è stata accompagnata da gravi minacce, tra cui la frase . Ilrestodelcarlino.it - Picchia e dà fuoco all’ex compagno, arrestata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 14 ottobre 2024 – Una donna di 45 anni, di nazionalità romena, è statadai carabinieri della stazione di San Benedetto nella notte tra sabato e domenica, con l'accusa di aver aggredito l'ex, arrivando persino a darglidopo avergli versato addosso un liquido infiammabile. Il violento litigio è iniziato intorno alle 4 del mattino all'interno di un'auto, la cui proprietà era motivo di contesa tra i due. Durante la discussione, la donna ha colpito ripetutamente al volto l'ex, un cittadino italiano, mentre quest'ultima era alla guida, colpendolo agli occhi e costringendolo a recarsi al Pronto Soccorso. I medici gli hanno diagnosticato un'emorragia congiuntivale, con una prognosi di sette giorni. L'aggressione è stata accompagnata da gravi minacce, tra cui la frase .

