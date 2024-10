Patto Civico nel mirino, Viva la Libertà e Davvero incalzano Nargi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiNei giorni scorsi, da alcuni organi di stampa, abbiamo appreso di una richiesta di chiarimento che il consigliere Rino Genovese ha avanzato nei confronti dei nostri 2 gruppi consiliari. In particolare, il candidato sindaco del Patto Civico, sconfitto già al primo turno, riferendosi all’increscioso episodio che ha portato all’elezione di uno dei presidenti delle commissioni comunali, commentando il documento che abbiamo licenziato in merito all’accaduto ha avuto l’ardire di parlare di presunti “deliri di onnipotenza”, di “meritocrazia” e di contenuto “surreale, offensivo e d incomprensibile”. Queste sue affermazioni meritano una nostra doverosa e necessaria valutazione e, soprattutto, ci consentono di chiedere alla Nargi ed allo stesso Genovese di fare chiarezza rispetto al ruolo del Patto Civico all’interno dell’Assise comunale. Anteprima24.it - Patto Civico nel mirino, Viva la Libertà e Davvero incalzano Nargi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiNei giorni scorsi, da alcuni organi di stampa, abbiamo appreso di una richiesta di chiarimento che il consigliere Rino Genovese ha avanzato nei confronti dei nostri 2 gruppi consiliari. In particolare, il candidato sindaco del, sconfitto già al primo turno, riferendosi all’increscioso episodio che ha portato all’elezione di uno dei presidenti delle commissioni comunali, commentando il documento che abbiamo licenziato in merito all’accaduto ha avuto l’ardire di parlare di presunti “deliri di onnipotenza”, di “meritocrazia” e di contenuto “surreale, offensivo e d incomprensibile”. Queste sue affermazioni meritano una nostra doverosa e necessaria valutazione e, soprattutto, ci consentono di chiedere allaed allo stesso Genovese di fare chiarezza rispetto al ruolo delall’interno dell’Assise comunale.

