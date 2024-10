Milan, Theo Hernandez in panchina con la Francia? La decisione di Didier Deschamps (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps concederà un turno di riposo al terzino del Milan Theo Hernandez contro il Belgio? La sua probabile scelta Riposo in vista per Theo Hernandez. Il terzino sinistro del Milan molto probabilmente partirà dalla panchina in occasione di Belgio-Francia, incontro valido per la quarta giornata di Nations League. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il commissario tecnico della nazionale transalpina Didier Deschamps non dovrebbe schierare nell’undici di partenza il calciatore rossonero nella sfida in programma lunedì 14 ottobre. Theo Hernandez riposerà con la Francia? I tifosi Milanisti esultano. Dailymilan.it - Milan, Theo Hernandez in panchina con la Francia? La decisione di Didier Deschamps Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il commissario tecnico dellaconcederà un turno di riposo al terzino delcontro il Belgio? La sua probabile scelta Riposo in vista per. Il terzino sinistro delmolto probabilmente partirà dallain occasione di Belgio-, incontro valido per la quarta giornata di Nations League. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il commissario tecnico della nazionale transalpinanon dovrebbe schierare nell’undici di partenza il calciatore rossonero nella sfida in programma lunedì 14 ottobre.riposerà con la? I tifosiisti esultano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan : Il via alla ricerca dell’erede di Theo Hernandez - Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan si è messo già alla ricerca del sostituto di Theo Hernandez e ha trovato spunto in Serie A. Il Milan, d’altronde, ha la necessità di trovare almeno un vice all’altezza, non disdegnando la possibilità di valutare profili che potrebbero rappresentare qualcosa in più di una semplice alternativa come, appunto, quello del 23enne belga del Club Bruges. (Metropolitanmagazine.it)

Calciomercato Milan - Fabiano Parisi può essere il vice Theo Hernandez? L’idea di Moncada - . La trattativa Sono tanti i fattori dalla parte del Milan: in primis il costo sostenibile (circa 10 milioni di euro). it) Calciomercato Milan, Fabiano Parisi può essere il vice Theo Hernandez? L’idea di Moncada LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, Tammy Abraham bocciato: a gennaio può arrivare Jonathan David. (Dailymilan.it)

Milan - Albertini : “Theo Hernández? Un capitano dovrebbe …” | VIDEO - Ecco, dunque, nel video le dichiarazioni dell'ex Metronomo del centrocampo milanista . Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di quanto sta succedendo ultimamente intorno alla figura di Theo Hernández Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto al 'Festival dello Sport', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' a Trento e, a margine della ... (Pianetamilan.it)