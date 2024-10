Calciomercato.it - Milan, caccia all’erede di Theo Hernandez: colpo made in Italy

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilpensa al mercato di gennaio e guarda in Serie A per trovare il possibile erede diIn vista della sessione invernale di calciomercato, ilpensa al possibile ingaggio di un terzino sinistro capace di rappresentare anche un titolare in vista del prossimo futuro.(LaPresse) – Calciomercato.itAl netto dei risultati che matureranno nelle prossime partite di campionato e Champions League, in casac’è la volontà (e l’esigenza) di rinforzare la rosa in vista del mercato dei gennaio. Sono almeno due i reparti che la dirigenza rossonera ha intenzione di ritoccare, in particolar modo difesa e centrocampo. L’obiettivo più impellente è quello di un nuovo terzino sinistro, un elemento capace di alternarsi conper consentire al francese di rifiatare, ma anche e soprattutto di sostituirlo in caso di squalifica o infortunio.