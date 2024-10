Magli fa esultare la Mastromarco Sensi Nibali. Volata di classe e trionfo nel Gp Del Rosso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono stati i corridori locali a trionfare nel 73° Gran Premio Ezio Del Rosso la classica delle foglie morte per élite e under 23. Sul viale Verdi a Montecatini Terme con tanti sportivi presenti, il successo a Lorenzo Magli che abita a Fibbiana di Montelupo e corre per la squadra locale Mastromarco Sensi Nibali. In seconda posizione Ludovico Crescioli che risiede a Lazzeretto di Cerreto Guidi al confine con la provincia di Pistoia, terzo il vincitore del 2023 Manuele Oioli della Q36.5 Continental, la squadra guidata dal tecnico di Lazzeretto Daniele Nieri. Magli ha coronato una bella prestazione e come gli è capitato in altre occasioni è riuscito a piazzare la zampata vincente. Lanazione.it - Magli fa esultare la Mastromarco Sensi Nibali. Volata di classe e trionfo nel Gp Del Rosso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono stati i corridori locali a trionfare nel 73° Gran Premio Ezio Della classica delle foglie morte per élite e under 23. Sul viale Verdi a Montecatini Terme con tanti sportivi presenti, il successo a Lorenzoche abita a Fibbiana di Montelupo e corre per la squadra locale. In seconda posizione Ludovico Crescioli che risiede a Lazzeretto di Cerreto Guidi al confine con la provincia di Pistoia, terzo il vincitore del 2023 Manuele Oioli della Q36.5 Continental, la squadra guidata dal tecnico di Lazzeretto Daniele Nieri.ha coronato una bella prestazione e come gli è capitato in altre occasioni è riuscito a piazzare la zampata vincente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo : Magli in volata fa suo il Gran Premio Del Rosso a Montecatini - E’ un successo particolare anche per la società Mastromarco Sensi Nibali diretta dal tecnico Gabriele Balducci, società che da tempo ha annunciato di lasciare la categoria nel 2025 compiendo un passo indietro ed occupandosi degli juniores. . Le Casette con Giuseppe Bellandi, Pieri ed i loro collaboratori. (Sport.quotidiano.net)

VIDEO/ L’ex giallorosso Alessandro Bruno a Punto C : “Orgoglioso di avere indossato la maglia del Benevento” - Ero molto giovane, sono stato fortunato ad indossare la maglia della mia città e per me è stato un motivo di orgoglio. E’ normale. Ci saranno delle insidie. Sono molto validi, ma bisogna aspettarli se commettono qualche errore. Alessandro Bruno è stato uno dei cardini della squadra Primavera del Benevento dell’epoca, capace di dire la sua anche al prestigioso Torneo di Viareggio: “Gli anni ... (Anteprima24.it)

Ternana-Campobasso (lunedì 07 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati. Le “Fere”di nuovo con le maglie tradizionali rossoverdi - Posticipo del girone B di Serie C con la Ternana di Abate seconda forza del torneo impegnata in casa contro il neopromosso Campobasso di Braglia. Dopo lo sfortunato esordio contro il Pescara le fere hanno messo insieme 5 vittorie in 6 partite, rimettendosi in corsa per la vetta, forti dell’attacco più prolifico del girone con 18 gol fatti, e il duo Cicerelli-Cianci a quota 5 gol ciascuno. (Infobetting.com)