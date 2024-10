Linkiesta.it - L’osceno uso dei morti per contestare a Israele il diritto di difesa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La destituzione deldidi difendersi non si attua solo con la propaganda sul numero dei “civili” uccisi. Quella è la pratica più sbracata, oscena per come è perpetrata con identica spudoratezza non solo dai frequentatori anonimi della fogna social, ma dal segretario di partito, dal governatore di Regione, dall’editorialista coi fiocchi, dall’accademico illustre, dalla femminista passeggiatrice sopra i tunnel dove gli ostaggi sono torturati nell’attesa del colpo alla nuca. Ma, appunto, non è il culmine dell’affronto civile quell’insistere sui numeri falsi deicivili. Il peggio è invece la contestazione adeldi fare la guerra a chi vuole distruggerlo. Il presunto e solo teoricodidi difendersi – quando pure, e cioè assai raramente, e certo non da parte di tutti, è riconosciuto – è esposto a revoca quando è esercitato.