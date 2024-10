LIVE Sonego-Huesler 7-6, 5-5, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: ancora nessun break, si va verso un altro tie-break (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda! 30-30 Grande dritto vincente in controbalzo dell’azzurro! Difficile capire come abbia fatto a giocare questo colpo il torinese. 30-15 A segno il serve&volley di Huesler. 15-15 Sulla riga il rovescio lungolinea di Huesler. 0-15 Grande risposta di dritto in cross di Sonego! Parte benissimo in questo 11° game! 5-5 Gran difesa di rovescio di Sonego, sbaglia di dritto Huesler. Non si rompe l’equilibrio! 40-30 Prova a entrare dentro il campo lo svizzero. Fortunatamente la seconda è ottima e il rovescio di Huesler fuori. 30-30 Con il dritto lungoriga Huesler. 30-15 Prima vincente al corpo! 15-15 Vincente il dritto dopo la seconda!! Reagisce al primo punto Sonego! 0-15 Altra palla corta giocata di fretta, dopo il servizio e in rete. 4-5 Ace (3°). A-40 Prima vincente. 40-40 Si ferma sul nastro il dritto dello svizzero. Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler 7-6, 5-5, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: ancora nessun break, si va verso un altro tie-break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda! 30-30 Grande dritto vincente in controbalzo dell’azzurro! Difficile capire come abbia fatto a giocare questo colpo il torinese. 30-15 A segno il serve&volley di. 15-15 Sulla riga il rovescio lungolinea di. 0-15 Grande risposta di dritto in cross di! Parte benissimo in questo 11° game! 5-5 Gran difesa di rovescio di, sbaglia di dritto. Non si rompe l’equilibrio! 40-30 Prova a entrare dentro il campo lo svizzero. Fortunatamente la seconda è ottima e il rovescio difuori. 30-30 Con il dritto lungoriga. 30-15 Prima vincente al corpo! 15-15 Vincente il dritto dopo la seconda!! Reagisce al primo punto! 0-15 Altra palla corta giocata di fretta, dopo il servizio e in rete. 4-5 Ace (3°). A-40 Prima vincente. 40-40 Si ferma sul nastro il dritto dello svizzero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sonego-Huesler 7-6 - 4-4 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : ancora nessun break nel match - 30-0 Prima vincente. 15-15 Super rovescio lungoriga vincente dell’azzurro! E’ il momento di prendersi dei rischi! 15-0 Legge male la seconda di servizio Sonego e paga dazio. 40-15 Lungo il rovescio in palleggio dell’azzurro. Giocatori in campo! 15:38 Lo svizzero è caldo. 15-0 Prima vincente. Sui primi due serve lui! 5-1 Sulla riga il dritto inside in dello svizzero. (Oasport.it)

LIVE Sonego-Huesler 7-6 - 3-4 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : ancora nessun break nel match - 15-0 Prima vincente di Sonego. 16:40 Molto bene alla battuta il torinese, che ottiene l’88% di punti (21 su 24) con la prima e un ottimo 7/9 con la seconda. Attenzione! 15-15 Non risponde di dritto Huesler alla solida seconda di Sonego. 6-5 Ace (7°)! Ancora a zero Sonego, che nel game di servizio precedente si era salvato da 15-30. (Oasport.it)

LIVE Sonego-Huesler 7-6 - 1-2 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : l’azzurro gioca un tie-break perfetto e vince il 1° set - Dopo questo match tocca a Sonego! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Marc Andrea Huesler. 30-0 Solido nei pressi della rete, dopo la prima, Sonego! 15-0 Servizio e dritto per l’azzurro! 2-2 Recupero in slice in rete di Sonego. (Oasport.it)