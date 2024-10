LIVE Italia-Israele 4-1, Nations League calcio in DIRETTA: larga vittoria per la nazionale azzurra, doppietta per Di Lorenzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Finisce qui, Italia-Israele 4-1. 90? Ci saranno due minuti di recupero. 88? Dentro Buongiorno e fuori Frattesi nell’Italia. 86? Tonali spreca un tiro davanti al portiere. 84? Fuori Retegui, dentro Lucca nell’Italia. 82? Destro di Maldini che finisce a lato sul primo palo. 80? Fuori Peretz e dentro Safouri nell’Israele. 78? Goooooooooooooool, Di Lorenzo, doppietta per il capitano del Napoli con un destro dalla distanza, Italia-Israele 4-1. 76? Ricordiamo il record, è terzo della generazione Maldini ad essere in nazionale maggiore, mai accaduto in Italia. 74? Dentro Maldini e Udogie, fuori Dimarco e Raspadori nell’Italia. 72? Gooooooooooooooooooool, Frattesi, su assist di Dimarco manda al tiro da fuori Frattesi che trova impreparato Glazer, Italia-Israele 3-1. 70? GLAZER vola sul colpo di testa di Bastoni. Oasport.it - LIVE Italia-Israele 4-1, Nations League calcio in DIRETTA: larga vittoria per la nazionale azzurra, doppietta per Di Lorenzo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Finisce qui,4-1. 90? Ci saranno due minuti di recupero. 88? Dentro Buongiorno e fuori Frattesi nell’. 86? Tonali spreca un tiro davanti al portiere. 84? Fuori Retegui, dentro Lucca nell’. 82? Destro di Maldini che finisce a lato sul primo palo. 80? Fuori Peretz e dentro Safouri nell’. 78? Goooooooooooooool, Diper il capitano del Napoli con un destro dalla distanza,4-1. 76? Ricordiamo il record, è terzo della generazione Maldini ad essere inmaggiore, mai accaduto in. 74? Dentro Maldini e Udogie, fuori Dimarco e Raspadori nell’. 72? Gooooooooooooooooooool, Frattesi, su assist di Dimarco manda al tiro da fuori Frattesi che trova impreparato Glazer,3-1. 70? GLAZER vola sul colpo di testa di Bastoni.

