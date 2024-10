L’analisi di coach Benedetto: "Senza il play titolare serve tempo». "Stiamo cercando un nuovo equilibrio» (Di lunedì 14 ottobre 2024) La "prima" Senza Ballabio vede l’Adamant soffrire per due quarti e mezzo, faticando contro i giovani di Montebelluna, poi gli uomini di Benedetto escono alla distanza e concedono appena 23 punti in 20’ ai veneti, dominando negli ultimi e decisivi minuti. "Per trovare un nuovo equilibrio Senza il nostro playmaker ci vuole un po’ di tempo – il commento del tecnico reggino –, dobbiamo ancora capire con quale assetto giochiamo la nostra pallacanestro migliore: Senza dubbio perdiamo un po’ di pericolosità nel ruolo di guardia con Santiago, che può rendere decisamente di più da "2" mentre ora siamo costretti a farlo giocare tanti minuti da play. Ci aspettavamo un po’ di problemi nell’assestamento, ma alla fine siamo contenti di aver vinto di dodici contro una squadra giovane ma vivace e già pronta a questo tipo di campionato. Sport.quotidiano.net - L’analisi di coach Benedetto: "Senza il play titolare serve tempo». "Stiamo cercando un nuovo equilibrio» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) La "prima"Ballabio vede l’Adamant soffrire per due quarti e mezzo, faticando contro i giovani di Montebelluna, poi gli uomini diescono alla distanza e concedono appena 23 punti in 20’ ai veneti, dominando negli ultimi e decisivi minuti. "Per trovare unil nostromaker ci vuole un po’ di– il commento del tecnico reggino –, dobbiamo ancora capire con quale assetto giochiamo la nostra pallacanestro migliore:dubbio perdiamo un po’ di pericolosità nel ruolo di guardia con Santiago, che può rendere decisamente di più da "2" mentre ora siamo costretti a farlo giocare tanti minuti da. Ci aspettavamo un po’ di problemi nell’assestamento, ma alla fine siamo contenti di aver vinto di dodici contro una squadra giovane ma vivace e già pronta a questo tipo di campionato.

