La Promessa, anticipazioni 15 ottobre: Petra sconvolta per la morte di Feliciano, Pia chiede aiuto a Cruz

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani intorno alle 19:40 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel preserale su Rete 4. Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 15 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra è in lutto e non vuole abbandonare il corpo di suo figlio. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni de La Promessa: Cruz interviene per far

La promessa : perché oggi non va in onda su Canale 5? Ecco come seguire le avventure di Jana e Manuel - La soap, ambientata nella Cordova del 1913, che fino ad oggi è stata un appuntamento fisso nel pomeriggio di Canale 5, dall'1 ottobre trasloca definitivamente su Rete 4. La popolare soap spagnola non sarà più trasmessa su Canale 5; scopri come continuare a seguire la serie in TV e streaming e i nuovi orari di programmazione. (Movieplayer.it)