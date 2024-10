Italia Nostra si mette in rete: "Uniti per la tutela del territorio" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un incontro che ha dato i suoi frutti. Parola di Emanuela Bisio, vicepresidente di Italia Nostra Apuo Lunense. Si è svolta a Carrara la riunione dei presidenti delle sezioni di Italia Nostra della Toscana che – come ha spiegato Bisio – "si è rivelata molto utile per perseguire insieme, Uniti, coordinando le nostre forze, la tutela del nostro patrimonio storico artistico e naturale". La giornata, partita con una visita al Duomo guidata dal presidente di Italia Nostra Apuo Lunense, Piero Donati, è proseguita con un ottimo pranzo a base di prodotti del territorio, prima della riunione vera e propria tenutasi a Palazzo Binelli. Diversi i temi affrontati. "Abbiamo parlato di energie rinnovabili con il professor Cariparoli, il quale ha evidenziato l’importante proposta di recupero dei vecchi mulini per produrre energia pulita. Lanazione.it - Italia Nostra si mette in rete: "Uniti per la tutela del territorio" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un incontro che ha dato i suoi frutti. Parola di Emanuela Bisio, vicepresidente diApuo Lunense. Si è svolta a Carrara la riunione dei presidenti delle sezioni didella Toscana che – come ha spiegato Bisio – "si è rivelata molto utile per perseguire insieme,, coordinando le nostre forze, ladel nostro patrimonio storico artistico e naturale". La giornata, partita con una visita al Duomo guidata dal presidente diApuo Lunense, Piero Donati, è proseguita con un ottimo pranzo a base di prodotti del, prima della riunione vera e propria tenutasi a Palazzo Binelli. Diversi i temi affrontati. "Abbiamo parlato di energie rinnovabili con il professor Cariparoli, il quale ha evidenziato l’importante proposta di recupero dei vecchi mulini per produrre energia pulita.

