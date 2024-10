Italia-Israele, sindaco Udine: “Serve la pace, ricomposta spaccatura su patrocinio” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “L’evento sportivo mi auguro sia esente da qualsiasi tipo di incidenti, la cosa più delicata è la manifestazione, speriamo si concluda nel migliore dei modi, senza che ci siano infiltrati che creano scontri. Abbiamo bisogno di pace, non di scontri. “La spaccatura sul patrocinio si è ricomposta. Alla fine hanno aderito tutti, le autorità politiche, sportive, religiose, economiche. C’è stata un’azione corale. Queste le parole, riportate dall’ANSA, del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni pochi minuti prima di Italia-Israele. Italia-Israele, sindaco Udine: “Serve la pace, ricomposta spaccatura su patrocinio” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “L’evento sportivo mi auguro sia esente da qualsiasi tipo di incidenti, la cosa più delicata è la manifestazione, speriamo si concluda nel migliore dei modi, senza che ci siano infiltrati che creano scontri. Abbiamo bisogno di, non di scontri. “Lasulsi è. Alla fine hanno aderito tutti, le autorità politiche, sportive, religiose, economiche. C’è stata un’azione corale. Queste le parole, riportate dall’ANSA, deldiAlberto Felice De Toni pochi minuti prima di: “lasu” SportFace.

