In Val Vigezzo torna Fuori di Zucca la festa dei sapori e dei colori autunnali

Nel fine settimana del 19 e 20 ottobre torna a Santa Maria Maggiore, con la sua 19esima edizione, "Fuori di Zucca": invariata la formula, una vera e propria festa degli orti e dei sapori autunnali, abbinata ad eventi, degustazioni, musica, giochi di strada, menù speciali, mostre e allestimenti

