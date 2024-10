Grande Fratello: Shaila Gatta tra coccole e incertezze con Javier Martinez (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante la notte di sabato al Grande Fratello, Shaila Gatta si è avvicinata a Javier Martinez per un momento di tenerezza. I due sono stati abbracciati, scambiandosi coccole, anche se Javier sembrava un po’ a disagio, forse per la vicinanza improvvisa e i cambiamenti repentini di Shaila negli ultimi giorni. I due gieffini resistono Dopo L'articolo Grande Fratello: Shaila Gatta tra coccole e incertezze con Javier Martinez Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante la notte di sabato alsi è avvicinata aper un momento di tenerezza. I due sono stati abbracciati, scambiandosi, anche sesembrava un po’ a disagio, forse per la vicinanza improvvisa e i cambiamenti repentini dinegli ultimi giorni. I due gieffini resistono Dopo L'articolotracon

Anticipazioni Grande Fratello del 14 ottobre : nuovo faccia a faccia tra Javier e Shaila - Attesissimi, durante questa nuova puntata, un nuovo faccia a faccia tra Javier Martinez e Shaila Gatta, che nelle ultime ore si sono riavvicinati, e un’altra eliminazione che vedrà uno dei gieffini lasciare la Casa più spiata d’Italia. 55 e 13. Grande Fratello, anticipazioni del 14 ottobre: il confronto tra Javier e Shaila Potrebbe nascere un amore all’interno della Casa del Grande ... (Dilei.it)

Grande Fratello - effusioni h0t tra Shaila e Javier nel letto dove c’è anche Michael : la reazione dell’inquilino (Video) - Io gli ho spiegato che qui dentro un giorno vale come tre e che si può cambiare idea. Eleonora: C’ha ragione#GrandeFratello pic. Shaila: lui è stato bravo… (poi picchietta sulla tazza per dire che era duro… mah?)cosi… Tommaso: E te credo, da quant’è che stiamo qui… Eleonora: C’ha ‘na bella potenza… Shaila: Lui mi ha fatto: Tu 24 ore fà eri un’altra persona. (Isaechia.it)

Grande Fratello - Shaila torna da Javier! - Martinez ammette di averci provato ad allontanarsi da lei “ma non ce la facevo”. Il pallavolista, invece, aveva fatto un’amara scoperta: in un filmato, ha sentito Shaila sostenere che la vera attrazione la prova e sente per Lorenzo. Shaila ci ha ripensato ed è tornata tra le braccia di Javier, che l’ha subito riaccolta. (Davidemaggio.it)