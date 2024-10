“Fuori dalla casa, subito”. Grande Fratello, la concorrente dovrà uscire: tra qualche ora l’annuncio di Signorini (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Inquilini, spalle al led“. È arrivata l’ora di conoscere il nome del secondo eliminato della nuova edizione del Grande Fratello. Mancano poche ore alla diretta condotta da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e già si fa il nome del concorrente che potrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia. Vediamo di chi si tratta. Sulla graticola ci sono 5 gieffini: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Tommaso Franchi, Michael Castorino e Yulia Bruschi. Uno di loro raggiungerà in studio Clarissa Burt, la prima gieffina uscita dalla casa in questa edizione. Destino diverso, invece, è toccato a Ilaria Clemente, che ha deciso di abbandonare volontariamente il gioco dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. Leggi anche: “I miei capelli”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Inquilini, spalle al led“. È arrivata l’ora di conoscere il nome del secondo eliminato della nuova edizione del. Mancano poche ore alla diretta condotta da Alfonso, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e già si fa il nome delche potrebbe abbandonare lapiù spiata d’Italia. Vediamo di chi si tratta. Sulla graticola ci sono 5 gieffini: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Tommaso Franchi, Michael Castorino e Yulia Bruschi. Uno di loro raggiungerà in studio Clarissa Burt, la prima gieffina uscitain questa edizione. Destino diverso, invece, è toccato a Ilaria Clemente, che ha deciso di abbandonare volontariamente il gioco dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. Leggi anche: “I miei capelli”.

