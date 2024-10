Dall’entrata al karaoke Fiorello show al matrimonio della figlia Olivia

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –Testa si è sposata a Venezia con Ansperto Radice Fossati e la coppia ha avuto un intrattenitore d’eccezione: Rosario. Sposato dal 2003 con Susanna Biondo, madre di, loman ha avuto un ruolo da protagonista alle nozzegiovane che – l’ha ribadito in più occasioni – considera sua. Un rapporto speciale quello tra, tanto che la sposa ha voluto fare la tradizionale entrata (sulle note di ‘All You Need Is Love’ dei Beatles) al braccio di due papà: quello naturale, Edoardo Testa, e quello acquisito,appunto. Il cantante e conduttore ha poi condiviso simpatia e talento durante tutto il corsofesta: alcuni video condivisi sui social mostrano il momento in cui ha cantato per gli sposi ‘Un’avventura’ di Lucio Battisti e ha scandito al microfono il momento del lancio del bouquet.