Cosa dicono le linee guida Agcom per l'accesso ai siti per adulti dal 2025 (Di lunedì 14 ottobre 2024) La premessa doverosa è che lo Spid non è l'unico sistema che è previsto dall'Agcom per lo schema di regolamento sull'age verification funzionale all'accesso di siti per adulti (come, ad esempio, i siti porno) a partire dal 2025. Anzi, lo Spid – così com'è attualmente in funzione in Italia – non è nemmeno stato esplicitamente nominato al termine della consultazione che l'autorità ha svolto con 13 soggetti tra i quali altre istituzioni, associazioni di categoria e di consumatori, piattaforme di condivisione video. Sicuramente, Agcom ha individuato due strade per la verifica dell'età su queste piattaforme e lo Spid non è altro che un sottoinsieme della seconda strada. Ma vediamo in Cosa consiste lo schema di regolamento dell'Agcom sulla verifica dell'età, al netto dei facili allarmismi sullo Spid.

