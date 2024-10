Cina: Taiwan, al via manovre militari (Di lunedì 14 ottobre 2024) 1.02 La Cina ha avviato esercitazioni militari intorno a Taiwan,innescando una nuova fase di tensioni nella regione. Lo ha comunicato il ministero della Difesa, inviando aerei e navi verso l'isola autogovernata per circondarla. Le esercitazioni, denominate "Joint Sword2024B", mirano a testare le capacità operative congiunte delle truppe sotto il comando del teatro. Questa mossa aumenta la pressione su Taiwan, considerata da Pechino parte del proprio territorio. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 1.02 Laha avviato esercitazioniintorno a,innescando una nuova fase di tensioni nella regione. Lo ha comunicato il ministero della Difesa, inviando aerei e navi verso l'isola autogovernata per circondarla. Le esercitazioni, denominate "Joint Sword2024B", mirano a testare le capacità operative congiunte delle truppe sotto il comando del teatro. Questa mossa aumenta la pressione su, considerata da Pechino parte del proprio territorio.

