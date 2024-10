Chiesa di San Vito a Leguzzano: un piccolo ma incantevole luogo di fede da conoscere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il viaggio per i luoghi di fede continua e ci porta, questa volta, nel Nord Italia, nel pieno della diocesi di Vicenza: oggi siamo alla Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia a Leguzzano. Un luogo sacro che è anche parrocchia e che porta quindi, il concetto di “posto di fede” alla portata di tutti L'articolo Chiesa di San Vito a Leguzzano: un piccolo ma incantevole luogo di fede da conoscere proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Chiesa di San Vito a Leguzzano: un piccolo ma incantevole luogo di fede da conoscere Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il viaggio per i luoghi dicontinua e ci porta, questa volta, nel Nord Italia, nel pieno della diocesi di Vicenza: oggi siamo alladei Santi, Modesto e Crescenzia a. Unsacro che è anche parrocchia e che porta quindi, il concetto di “posto di” alla portata di tutti L'articolodi San: unmadidaproviene da La Luce di Maria.

