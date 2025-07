Franco Nero contro il cinema italiano | È un circolino Non faccio parte del giro giusto

Franco Nero, icona del cinema italiano, solleva una questione spinosa: l'esistenza di un "circolino" che ostacola il talento autentico. L’attore denuncia di non far parte del giro giusto per trovare spazio nel panorama cinematografico nazionale, svelando un sistema poco trasparente e poco meritocratico. Una riflessione urgente su come valorizzare davvero i valori e le competenze nel nostro cinema. Continua a leggere per scoprire cosa ha detto Nero e quali sono le sue proposte.

Franco Nero denuncia l'esistenza del "circolino" nel cinema italiano: "Non faccio parte del giro giusto per lavorare in Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

