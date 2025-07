Il potere del silenzio

messaggio potente: il silenzio può essere la vera arma contro l’illegalità. Con parole scelte con cura, il nuovo procuratore ha sottolineato quanto l’ascolto e la discrezione siano fondamentali per combattere le organizzazioni criminali, evitando di alimentarne il potere con dichiarazioni propagandistiche. In un’epoca in cui il rumore spesso copre i segnali di pericolo, il suo esempio ci ricorda che a volte, il vero potere sta nel silenzio.

Il nuovo procuratore capo, Paolo Guido, il magistrato che ha arrestato Matteo Messina Denaro, è andato dritto al punto: "È importante avere il contributo di tutti, se vogliamo davvero impedire che questa terra diventi saccheggiata e dominata dalle organizzazioni criminali, perché il rischio è altissimo". Invece di pronunciare le solite parole di circostanza, nella cerimonia del suo insediamento avvenuta qualche giorno fa, Guido ha rivolto un appello alle "forze sane" di Bologna e dell'Emilia-Romagna. Non un appello di maniera, ma una richiesta forte di collaborazione espressa da chi le mafie le combatte da una vita.

