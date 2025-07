Pio Esposito e quell’offerta monstre del Napoli | i dettagli raccontati da Alfredo Pedullà

Il talento emergente Francesco Pio Esposito sta facendo parlare di sé, grazie alle sue straordinarie prestazioni al Mondiale per Club. Alfredo Pedullà ha svelato i retroscena di un’offerta monstre del Napoli, che potrebbe aver messo in crisi anche la strategia dell’Inter, pronta a blindarlo come punto fermo del futuro. Con le sue qualità sorprendenti, Pio Esposito si sta affermando come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha svelato alcuni interessanti retroscena circa l’offerta del Napoli per Francesco Pio Esposito. Pio Esposito sarà con ogni probabilità il punto fermo del futuro dell’ Inter. Il classe 2005 ha dato prova delle qualità nel Mondiale per Club, riuscendo a realizzare un gol e un assist in due partite disputate. Le prestazioni negli Stati Uniti hanno convinto i nerazzurri a tenerlo in rosa il prossimo anno, restituendo al mittente le tantissime richieste che erano arrivate per il ragazzo. Oltre ai tanti prestiti, come è noto prima della fine dello scorso campionato aveva bussato alla porta anche il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito e quell’offerta monstre del Napoli: i dettagli raccontati da Alfredo Pedullà

