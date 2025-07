Tregua al caldo a Roma e nel Lazio l'esperto | Temperature in calo non superano i 30 gradi

Finalmente una boccata d’aria fresca nel cuore di Roma e del Lazio! Dopo giorni di calore intenso, le temperature si abbassano, regalando un sollievo graduale e benvenuto. Secondo l’esperto meteorologo Flavio Galbiati di MeteoExpert, da domani fino al weekend le massime resteranno entro i 30 gradi, offrendo un’ottima occasione per godersi le passeggiate e le attività all’aperto senza il peso dell’afa. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Tregua al caldo intenso a Roma e nel Lazio. Il meteorologo di MeteoExpert Flavio Galbiati spiega a Fanpage.it che da domani e fino al weekend le temperature sono in calo entro la media stagionale, con massime che non supereranno i 30 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

