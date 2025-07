La notte nel cuore anticipazioni e trama stasera 6 luglio 2025 | Sevilay e Nuh scappano ma Hikmet obbliga la figlia a sposarsi con Cihan

Stasera, 6 luglio 2025, torna in tv "La notte nel cuore", la serie turca che ha affascinato gli spettatori italiani con storie di passione, tradimenti e drammi familiari. Sevilay e Nuh cercano di scappare, ma Hikmet non si dà per vinto e costringe sua figlia a un matrimonio forzato con Cihan. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi e quali colpi di scena attendono i protagonisti.

La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay - La notte nel cuore si trasforma in un affascinante viaggio tra tradizioni e emozioni. Nella nuova serie turca in prima serata su Canale5, scopriamo le storie di Nuh e Melek, ma anche i rituali che arricchiscono la cultura turca, come la cerimonia dell’henné.

