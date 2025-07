Bambino in codice rosso | malore in piscina rischia di annegare Il padre dà l’allarme

Un pomeriggio di paura a Serravalle Pistoiese, dove un bambino di 7 anni ha rischiato di annegare nella piscina di casa. Il coraggio del padre, che ha immediatamente allertato i soccorsi, ha evitato il peggio. La pronta reazione e l’intervento tempestivo delle ambulanze hanno fatto la differenza in questa drammatica situazione, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la vigilanza durante le attività ricreative in acqua.

Serravalle Pistoiese, 6 luglio 2025 – Un bambino di 7 anni è stato soccorso nella piscina di casa perchĂŠ ha rischiato di annegare. Il fatto è accaduto poco dopo le 15 di domenica 6 luglio in una villetta di Serravalle Pistoiese. A dare l’allarme è stato il babbo che ha visto il bambino immobile sul fondo della piscina. Ci sono stati comprensibili momenti di grande concitazione e paura. Sul posto è stata immediatamente inviata un’ambulanza insieme all’automedica del 118. Il personale sanitario ha valutato la situazione e ha deciso per l’invio dell’elisoccorso Pegaso. Che è atterrato in un campo vicino alla villetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Bambino in codice rosso: malore in piscina, rischia di annegare. Il padre dĂ l’allarme

In questa notizia si parla di: piscina - bambino - annegare - allarme

Bambino soccorso in piscina: in elisoccorso all’ospedale - A Castiglione della Pescaia, un bambino è stato soccorso in piscina e trasportato d’urgenza in elisoccorso all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Allarme a Chivasso: un bambino di tre anni rischia di annegare in piscina, trasportato in ospedale https://ift.tt/PzvfiBk Vai su X

Il 37enne non era vicino alla piscina dove è annegato il bambino di 4 anni. Si è tolto la vita dopo la tragedia Vai su Facebook

Bambino in codice rosso: malore in piscina, rischia di annegare. Il padre dà l’allarme; Allarme a Chivasso: un bambino di tre anni rischia di annegare in piscina, trasportato in ospedale; Bimbo di 2 anni trovato in fondo alla piscina da mamma e papà : è gravissimo.

Allarme a Chivasso: un bambino di tre anni rischia di annegare in piscina, trasportato in ospedale - Un bambino marocchino di tre anni ha rischiato di annegare nella piscina del PalaLancia di Chivasso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio 2025. Da torinotoday.it

Dramma a Lazise, chi era il bambino di due anni annegato nella piscina dei nonni: ‘Morte cerebrale” - Trovato nella piscina dei nonni a Lazise, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale il 1° luglio ... Scrive tag24.it