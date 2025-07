David Guetta pubblica Together un nuovo inno dance che celebra l’unione

Preparati a ballare senza sosta con David Guetta, il re della musica dance che torna con il suo nuovo singolo estivo, “Together”. In collaborazione con il giovane talento Hypaton, questo brano celebra l’unione e la speranza, rivisitando un classico intramontabile. Un inno vibrante e coinvolgente che promette di diventare la colonna sonora delle tue serate. La musica di Guetta non smette mai di sorprenderci, e questa volta ci invita a unirci in un’onda di energia pura...

PARIGI – Il dj e producer più famoso al mondo, David Guetta, 14 volte candidato ai Grammy, torna protagonista della scena musicale internazionale con il suo nuovo singolo dell’estate 2025: Together. Realizzato in collaborazione con il giovane talento Hypaton, il brano si distingue per l’uso di un campionamento iconico: la celebre Total Eclipse of the Heart, la power ballad immortale resa celebre da Bonnie Tyler nel 1983 e scritta dal leggendario compositore Jim Steinman. Con la sua intensità emotiva, “Total Eclipse of the Heart” è uno dei brani più drammatici e riconoscibili della storia del pop-rock. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - David Guetta pubblica “Together”, un nuovo inno dance che celebra l’unione

