Usa | alluvione Texas salgono a 67 i morti almeno 21 bambini

L'alluvione devastante che ha colpito il Texas si è tragicamente portata via almeno 67 vite, tra cui 21 bambini, lasciando una scia di dolore e distruzione. Le autorità locali lavorano senza sosta per gestire questa emergenza, mentre le comunità cercano di ricostruire dalla furia degli eventi. È un richiamo potente alla necessità di sicurezza e prevenzione contro i disastri naturali.

Milano, 6 lug. (LaPresse) – È salito ad almeno 67 morti negli Stati Uniti il bilancio dell’alluvione che ha colpito il Texas. Lo riporta la Cnn citando le autorità locali, precisando che 59 dei morti sono stati registrati nella contea di Kerr, 4 nella contea di Travis, 3 nella contea di Burnet e uno nella contea di Kendall. Il bilancio della contea di Kerr è stato confermato dallo sceriffo Kerr Larry Leith durante una conferenza stampa tenutasi nella mattinata locale di domenica: “Il dato aggiornato alle 9 di questa mattina è che abbiamo registrato 59 decessi nella contea di Kerr”, ha detto, precisando che 38 delle vittime sono adulti e 21 bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: alluvione Texas, salgono a 67 i morti, almeno 21 bambini

