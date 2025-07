Maltempo sulla Lombardia il temporale sul Nord Milano

Il cielo si è oscurato sulla Lombardia, portando un violento temporale che sta attraversando il nord Milano. Raffiche di vento, pioggia intensa e cieli tempestosi stanno caratterizzando questa serata a Cologno Monzese e in tutta la provincia. Restate aggiornati per le ultime novità e consigli su come affrontare al meglio questa ondata di maltempo.

Cielo scuro, raffiche di vento e pioggia intensa: a Cologno Monzese come nel resto della provincia di Milano è iniziata la serata all'insegna del maltempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo sulla Lombardia, il temporale sul Nord Milano

In questa notizia si parla di: maltempo - milano - lombardia - temporale

Maltempo,Milano: allagato ponte Lambro - Un violento nubifragio ha colpito Milano, causando allagamenti nel quartiere Ponte Lambro. Nella serata, sono stati registrati 60 mm di pioggia in sole due ore, provocando disagi significativi.

La perturbazione atlantica che sta colpendo il nostro Paese ha già causato danni e disagi, soprattutto in Lombardia e in Piemonte. L'allerta temporali prosegue oggi: arancione a Milano, gialla a Venezia, in Trentino e in Friuli. Al Centro-Sud ancora ondate di c Vai su Facebook

Grandine e temporale a Monza e in Brianza, dopo il grande caldo il nubifragio https://ift.tt/lW8zP1w https://ift.tt/v7nmfgE Vai su X

Italia divisa tra nubifragi e caldo rovente. Allerta arancione in Lombardia, Friuli e Veneto - Allerta arancione in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia; Allerta meteo arancione per temporali, maxi grandine e vento: quando e le zone più a rischio; Meteo, violento nubifragio su Milano. A Firenze bomba d’acqua. Allerta arancione in Lombardia e Veneto.

Nuova ondata di maltempo sulla Lombardia con temporali e raffiche di vento. La diretta - Bomba d’acqua improvvisa su Milano e hinterland. Secondo ilgiorno.it

Maltempo a Milano, prosegue l’allerta arancione per rischio temporali: fino a quando durerà - Ancora attiva anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico. Segnala fanpage.it