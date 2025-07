Rinnovo McKennie il suo contratto torna a essere un rebus | questo fattore rende difficile un nuovo prolungamento! La situazione attuale e le prospettive future

Il rinnovo di McKennie si trasforma in un vero rebus, complicando le prospettive di un nuovo prolungamento e alimentando incertezza sul suo futuro. La situazione attuale, caratterizzata da vari ostacoli, potrebbe riaccendere l’interesse delle big del calciomercato in uscita. In un mondo dove le dinamiche cambiano rapidamente, il destino del centrocampista americano resta avvolto da un alone di suspence, con la certezza che...

Rinnovo McKennie, il texano potrebbe tornare ad animare il calciomercato in uscita: c’è un problema che riguarda il suo prolungamento. Nel calcio, le situazioni possono cambiare velocemente e uno dei casi più emblematici è quello di Weston McKennie. Un anno fa il centrocampista americano era addirittura finito fuori rosa, ma grazie al lavoro di Thiago Motta è stato reintegrato e, con un nuovo rinnovo, ha visto la sua scadenza contrattuale estendersi fino al 2026. La stagione appena conclusa ha visto risultare McKennie come uno dei migliori della Juventus, dimostrando un rendimento costante e positivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, il suo contratto torna a essere un rebus: questo fattore rende difficile un nuovo prolungamento! La situazione attuale e le prospettive future

In questa notizia si parla di: mckennie - prolungamento - rinnovo - contratto

Rinnovo McKennie Juve, il centrocampista viaggia spedito verso un nuovo prolungamento con i bianconeri: tutti i dettagli - Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si delinea sempre più chiaro: il centrocampista americano è in corsa per il suo prossimo rinnovo con i bianconeri.

Niente Napoli, niente Conte, niente Premier, niente estero. La Juventus in questi giorni ha trovato l'accordo definitivo per il prolungamento del contratto di Federico Gatti, che si legherà così ancora di più alla Signora. Attorno al nome di Federico era sorto un pò Vai su Facebook

Da Tudor a Gatti, passando per McKennie e Savona: la Juventus intensifica il lavoro sui rinnovi; Da fuori rosa a pilastro di Motta. E ora McKennie tratta il rinnovo; McKennie-Juve, tira e molla finito: i retroscena sul rinnovo del jolly.

Tuttosport - McKennie-Juventus, rinnovo in stand by: resta il tema commissioni - Un'ipotesi non così remota, secondo Tuttosport, a undici mesi dalla scadenza di contratto del centrocampista. ilbianconero.com scrive

Juventus: complicazioni per il rinnovo, può finire male - Weston McKennie e la Juventus: rinnovo del centrocampista USA bloccato dalle commissioni. Lo riporta newsmondo.it