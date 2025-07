Sangue marcio di Antonio Manzini | la recensione di Serena Dandini

Nel panorama letterario italiano, tra un crescendo di pubblicazioni e le sfide economiche che colpiscono le famiglie, emerge l’eterna domanda: quale libro portare con sé? Serena Dandini ci accompagna in una recensione brillante di "Sangue Marcio" di Antonio Manzini, offrendo spunti e riflessioni su un’opera che cattura l’immaginazione. Ma la vera sfida, in tempi di rincari, resta scegliere con cura tra le pagine di un buon libro e altre priorità.

S i dice che nel nostro Paese si pubblichino troppi libri e qualcuno vede in questa cornucopia cartacea una delle ragioni per cui il mercato sta accusando una notevole flessione di vendite. Ma non si può ignorare che tra inflazione e rincari le famiglie si ritrovino spesso davanti a un bivio e i primi a essere sacrificati sono i beni non immediatamente necessari. Che libro mettere in valigia? I consigli dell’artista spagnola Miranda Makaroff e di Akane Hotta X Leggi anche › Libri che ci cambiano la vita, i nostri preferiti Quando hai spianate sul tavolo davanti a te una serie di bollette da pagare, è difficile ricordare quanto la cultura sia vitale per il tuo benessere. 🔗 Leggi su Iodonna.it