Incidente stradale sulla provinciale tragedia all?alba | ferito 21enne di Altamura

Un risveglio drammatico scuote Altamura questa mattina: un grave incidente sulla provinciale ha coinvolto un giovane di 21 anni, nato a Bari e residente nella cittadina. L'impatto, avvenuto alle prime luci dell’alba, ha portato ferite serie al ragazzo, lasciando la comunità sotto shock. La tragedia si è consumata in un attimo, ricordando quanto sia fragile la vita e l’importanza di guidare con massima attenzione.

Un giovane nato a Bari e residente ad Altamura è rimasto ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 6 luglio, alle 6:45 sulla Strada Provinciale 3 nei pressi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale sulla provinciale, tragedia all?alba: ferito 21enne di Altamura

